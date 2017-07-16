СГД «потрясет» зарубежные счета латвийских эмигрантов

Живущие за границей латвийцы возмущены полученными от латвийских банков письмами о том, что, в соответствии с международным соглашением, информацию с их счетов будут высылать в налоговые службы стран, в которых они проживают, об этом сообщает телеканал LNT.

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И заграничные банки, в которых свои счета открыли граждане Латвии, будут раз в год отсылать информацию в латвийскую СГД.

Какие суммы хранят латвийцы на зарубежных счетах, СГД сможет узнавать раз в год. Живущие в Великобритании латвийцы считают, что таким образом налоговики вмешиватся в их личную жизнь.

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Проживающие в английском Бостоне Гуна и Сандра считают, что это унизительно, что латвийские налоговики не оставляют их в покое даже в эмиграции. Даже если санкций со стороны СГД не будет, все равно это неприяитно.

В свою очередь в СГД объяснят, с чем связан такой обмен информации. Это поможет следить за теми латвийцами, которые, например ведут хозяйственную деятельность, регулярно получая перечисления из Латвии. Полученная информация будет анализироваться на предмет, получения доходов с которых не платятся налоги и они не декларирутся.

Но, СГД будет проверять не всех, а только состояние счетов тех персон, которые регулярно перечисляют в Латвию деньги или же при открытии зарубежного счета указали контактные данные - латвийский телефон и/или адрес.

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