«Latgales bekons» может получить компенсацию за уничтоженных свиней

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

АО «Latgales bekons», на свиноферме которого обнаружена африканская чума свиней (АЧС) и будет ликвидировано примерно 6000 животных, после заключения Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) может получить компенсацию от государства, рассказала представитель Министерства земледелия Дагния Муцениеце.

Она назвала ситуацию сложной для предприятия и свиноводческой отрасли в целом. В то же время это не первый случай обнаружения АЧС на крупной ферме, и наработки по расчету компенсации уже имеются.

Компенсация может выплачиваться как за ликвидированных свиней, так и за принятые меры дезинфекции,

но первоначально следует получить заключение ПВС о том, как болезнь проникла на ферму, и о соблюдении мер биобезопасности.

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Вероятно, компенсация будет предоставлена из средств на непредвиденные случаи.

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