Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Lita Krone / LETA

Рост цен на молочные продукты в магазинах трудно не заметить, при этом часть из них стоит даже дороже, чем до кризиса вследствие российского эмбарго.

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Производители объясняют повышение цен дефицитом молочных жиров в Европе, из-за чего цены масла достигли рекордной отметки за последние 18 лет.

С августа 2014 года, когда Россия только что объявила об эмбарго на молочные продукты,

цены на масло в магазинах выросли примерно на 50-60%.

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Данные Центрального статистического управления показывают, что в июне этого года по сравнению с октябрем прошлого года молоко в магазинах стало на 172% дороже, йогурт - на 9,4%, сыр и творог - на 8,9%, а масло - на 36,2%.

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