Повышение акциза на топливо - шах и мат для транспортной отрасли

Решение правительства повысить акцизный налог на топливо - шах и мат для транспортной отрасли и транзита, заявила агентству ЛЕТА президент организации «Балтийская ассоциация - транспорт и логистика» (БАТЛ) Инга Антане.

«С учетом того, что цена дизельного топлива является существенным компонентом затрат в железнодорожных перевозках, составляя до 30%, увеличивать затраты, способствующие удорожанию транспортно-транзитного коридора Латвии - полное безумие. В условиях, когда объемы грузов из России уже и так стремительно сокращаются, любое удорожание транзитного коридора может иметь катастрофические последствия для конкурентоспособности наших портов и железной дороги на глобальном рынке перевозок», - сказала президент ассоциации.

По ее мнение,

решение об увеличении акцизного налога на топливо принято поспешно и безответственно, без оценки рисков.

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«Подсчитало ли правительство, сколько мы потеряем в результате возможной потери грузов и как мы это компенсируем?», - сказала Антане, добавив, что именно поэтому ассоциация призывает правительство пересмотреть решение о повышении акцизного налога на топливо.

Как сообщалось,

поправками к закону об акцизном налоге правительство намерено компенсировать нехватку налоговых поступлений,

которая возникнет в результате налоговой реформы. Поправки предусматривают повышение акциза не только на топливо, но и сигареты и алкоголь.

Акцизный налог на не содержащий свинец бензин в 2018 году планируется повысить на 7,8% - с 436 до 470 евро за 1000 литров. Акциз на содержащий свинец бензин будет повышен на 24% - с 455,3 до 564 евро за 1000 литров.

Акциз на дизтопливо с 2018 года повысится на 11% - с 341 до 378 евро за 1000 литров, на сжиженный нефтегаз - на 12%, с 231 до 206 евро за 1000 литров.

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