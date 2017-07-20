Уборка урожая картофеля в этом году начнется позже

Массовая уборка картофеля в этом году может начаться позже, чем в другие годы, однако сам урожай будет на уровне прошлого года, сообщили агентству ЛЕТА в Союзе картофелеводов и переработчиков.

По словам руководителя организации Айги Краукле, точнее объемы ожидаемого урожая пока рано прогнозировать, но клубни развиваются хорошо, поэтому нет опасений, что урожай картофеля будет хуже, чем в прошлом году.

Погодные условия для картофеля в настоящее время оптимальны. Относительно прохладное лето не влияет на эту культуру, так как картофель любит прохладный климат, также для него важна достаточная влажность.

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Однако сбор урожая в этом году начнется позже, потому что из-за холодной весны и ранние, и поздние сорта были посажены позже и медленнее проходила их вегетация. «Массовая уборка урожая, как правило, проходит в начале сентября, но в этом году она может начаться только в середине месяца, когда картофелеводам придется мобилизовать все силы», - сказала руководитель отраслевой организации.

По данным Центрального статистического управления, в прошлом году площади картофельных полей в Латвии уменьшились на 6,1%, а урожай был меньше на 1,2% по сравнению с предыдущим годом. В то же время средняя урожайность картофеля с одного гектара выросла на 5,2%.