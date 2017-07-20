Синхронизация электросетей: Латвия не поддерживает предложение об одном кабеле с Польшей

В настоящее время Латвия не готова поддержать предложение об однокабельной смычке для синхронизации электросетей стран Балтии с Польшей, сказал в интервью агентству ЛЕТА министр экономики Арвил Ашераденс.

Страны Балтии приняли политическое решение до 2025 года выйти из так называемого энергетического кольца БРЭЛЛ, которое соединяет энергетические системы Латвии, Литвы и Эстонии с Белоруссией и Россией.

«Мы находимся на переходном этапе отключения от этой системы - это так называемый процесс десинхронизации. Вопросы сбалансирования мощностей мы решаем либо через центральноевропейскую систему, то есть Польшу, либо через Скандинавию. Наиболее вероятным выглядит польский сценарий», - сказал министр.

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В то же время он отметил, что в настоящий момент Латвия не готова поддержать так называемую однокабельную смычку для синхронизации электросистем с Польшей.

«Сейчас очень важно понять, каким будет техническое решение, как мы будем синхронизироваться с центральной европейской системой.

Наиболее вероятным сценарием является синхронизация между Литвой и Польшей, но не ясно, каким будет способ - одна или две смычки. Литва и Польша в результате активного диалога дошли до решения об однокабельной смычке. Для Латвии и Эстонии как генерирующих мощности стран, выражаясь метафорически, технически это означает, что печь нужно держать горячей. Технические сбои могут случиться в любой момент. Например, соединение между Литвой и Швецией 30% времени не работает, что создает огромное давление на наши ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. То есть наши объекты должны быть готовы в любой момент генерировать мощности, а для этого их нужно поддерживать в определенном режиме, это же относится и к Эстонии. Балтия может работать как отдельный остров, но это будет слишком дорого, поэтому в настоящее время мы не готовы поддержать один кабель», - сказал министр.

По словам Ашераденса, на уровне экспертов будут проанализированы все возможные сценарии, каким образом обеспечить синхронизацию.

«Для нас очень важно не потерять время, потому что Европейская комиссия заинтересована в том, чтобы найти решение. Это очень капиталоемкий проект, на миллиарды евро», - добавил министр.

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