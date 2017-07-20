Бюджет Сейма в 2018 году сохранится на уровне текущего года

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Президиум Сейма утвердил сегодня бюджетный запрос парламента на 2018 год в размере 22,04 млн евро. Финансирование останется на уровне текущего года.

Планируется дополнительное финансирование на ряд однократных мер. Дополнительные средства зарезервированы в связи с выборами 13-го Сейма, чтобы обеспечить выплату одноразовых пособий депутатам, которые не будут переизбраны. Также предусмотрены средства на торжественные мероприятия в связи со столетием Латвии и визиты иностранных делегаций, сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

Предусмотрены средства и на повышение безопасности в здании парламента, в том числе кибербезопасности. В следующем году будет начат проект замены информационной системы в зале Сейма, в том числе системы электронного голосования, которая была установлена 20 лет назад.

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Запрос Сейма будет передан на рассмотрение Министерству финансов.


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