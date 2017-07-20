Производители алкоголя выступили с призывом к правительству

Латвийская ассоциация алкогольной отрасли (ЛААО) призывает правительство придерживаться ранее утвержденного плана повышения акцизного налога, отмечая, что производители поддержат повышение ставок во второй половине 2018 года, если в течение полугода не удастся набрать запланированный Минфином объем налогов без повышения акциза.

«Незапланированное, пятикратное (для отдельных категорий напитков) повышение налога, предлагаемое Минфином, - это спонтанная реакция с надеждой получить финансирование для налоговой реформы. Однако, по нашим расчетам, этого не произойдет. Отрасль прогнозирует значительный спад оборота легального алкоголя, утраченные преимущества по сравнению с соседними странами и рост нелегального рынка, что приведет к дополнительной нагрузке для контролирующих учреждений. Мы уверены в обоснованности своих расчетов и просим тех, кто принимает решения, дать нам полгода, чтобы это доказать», - заявил исполнительный директор ЛААО Давис Витолс.

Он добавил, что, если до середины 2018 года поступления от оборота алкоголя не достигнут планов Минфина, ЛААО готова к значительно более стремительному повышению акцизного налога с 1 октября 2018 года, чтобы компенсировать не полученные в первом полугодии доходы. Предложение ассоциации относится ко всем напиткам, кроме пива, которое, по мнению ЛААО, уже давно находится в необоснованно привилегированной позиции из-за более низких ставок.

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ЛААО напоминает об историческом опыте - с 2008 по 2011 год ставка акциза на алкоголь выросла на 41%, при этом легальные продажи уменьшились на 44%, а поступления от акциза га 16% или 16 млн евро. Дополнительно государство потеряло 35,6 млн евро на НДС.