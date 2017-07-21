Банк Латвии: налоговая реформа стала разочарованием

Latvijas Bankas ekonomists Uldis Rutkaste
 

Latvijas Bankas ekonomists Uldis Rutkaste. Фото: Ieva Lūka / LETA

Поданная на утверждение в Сейм налоговая реформа стала разочарованием, и конкурентоспособности она не способствует, заявил в передаче LNT «900 секунд» руководитель управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте.

Разочарование связано с тем, что реформа не решит главных проблем налоговой системы Латвии. Реформа не повысит конкурентоспособность, потому что налоги на рабочую силу будут уменьшены в меньшем объеме, чем было первоначально задумано. «Нанимать работников в дальнейшем будет дороже, чем в Эстонии и Литве», - сказал Руткасте.

Положительный эффект от снижения налогов на рабочую силу будет нейтрализован ростом акциза на различные продукты, увеличением социального налога и минимальной зарплаты. Несмотря на ожидаемое увеличение зарплат, малообеспеченные ощутят и прирост инфляции, а увеличение акциза на горючее почувствуют те, кто много его потребляет.

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По мнению Руткасте, влияние налоговой реформы на развитие экономики будет минимальным - в первые годы ожидается отрицательный эффект, а на третий год реформы положительный эффект составит всего 0,4%.

«Мы утратили цель налоговой реформы, ее цели постоянно менялись. Поэтому текущее предложение не решает проблем налоговой системы. Конечно, есть сферы, в которых реформа поможет сделать шаг вперед, но работа до конца не сделана», - подчеркнул Руткасте.

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