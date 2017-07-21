Экс-глава Swedbank покинул пост председателя правления в российском банке

Марис Манчинскис
 

Марис Манчинскис. Фото: Edijs Pālens /LETA

Бывший член правления латвийского Swedbank Марис Манчинскис покинул пост исполнительного директора и первого заместителя председателя правления в российском банке «Санкт-Петербург».

В сообщении банка для прессы говорится, что Манчинскис решил прервать работу в Sankt-Peterburg по семейным обстоятельствам.

Манчинскис стал исполнительным директором банка «Санкт-Петербург» в сентябре прошлого года.

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С 2009 году до августа прошлого года Манчинскис руководил Swedbank Latvia. С 2012 по 2016 год он был председателем совета Латвийской ассоциации коммерческих банков.

В июне этого года «Санкт-Петербург» был 18-м крупнейшим российским банком по размеру активов.


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