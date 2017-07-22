Эксперт назвал условия, чтобы рейс авиакомпании «airBaltic» из Риги в Лиепаю был выгодным

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: LETA

Чтобы рейс авиакомпании «airBaltic» из Риги в Лиепаю был выгодным в долгосрочной перспективе, его заполняемость должна быть значительно выше текущих 47,3%, сказал агентству ЛЕТА эксперт в авиации Талис Линкайтс.

На 47,3% рейс из Риги в Лиепаю заполнялся в первые два месяца после того, как полеты по этому маршруту были возобновлены. По словам эксперта, этот показатель очень близок к показателю 2006 года. В то время было четыре рейса в Лиепаю, сейчас - три.

Чтобы рейс был выгодным в долгосрочной перспективе, его заполняемость должна быть значительно выше текущих 47,3%, считает Линкайтс. Также следует активно рекламировать этот маршрут в Литве.

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Кроме того, Лиепайскому аэропорту невыгодно обслуживать только самолеты «airBaltic», поэтому аэропорту следует привлекать и другие авиакомпании, говорит эксперт.

Латвийская национальная авиакомпания «airBaltic» начала осуществлять полеты по маршруту Рига-Лиепая 16 мая. В первые два месяца этим маршрутом воспользовалось 1752 пассажира, средняя заполняемость одного рейса составила 47,3%.

В прошлом году прибыль «airBaltic» составила 1,2 млн евро, что в разы меньше, чем в 2015 году, когда предприятие заработало 19,5 млн евро. Оборот авиакомпании в 2016 году составил 286 млн евро, что примерно на 1% больше, чем годом ранее.

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