Цены на молочные продукты еще вырастут

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

В последующие месяцы цены на молочные продукты в Латвии либо сохранятся на нынешнем уровне, либо вырастут, прогнозировала агентству ЛЕТА руководитель Центра содействия сельскохозяйственному рынку (ЦССР) Ингуна Гулбе.

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По расчетам ЦССР, во втором квартале по сравнению с первым в Латвии выросли цены на молочные продукты. Например, сметана с содержанием жира 25% подорожала на 11%, сливки «Карумс» - на 10%.

«Цены на молочные продукты начали расти в начале года, и не все производители сразу их подняли, потому что условия договоров с магазинами не меняются каждый месяц. Думаю, что цены еще поднялись не на все продукты. Если по каким-то причинам в мире не упадут закупочные цены на молоко, молочные продукты в Латвии дешевле не станут», - сказала Гулбе.

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