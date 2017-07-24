Минфин предлагает повысить акциз на алкоголь и сигареты еще больше

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: TASS/Scanpix

Министерство финансов предлагает еще больше повысить акцизный налог на алкоголь и сигареты, свидетельствуют подготовленные Минфином предложения к поправкам к закону об акцизном налоге, поданные для утверждения в окончательном чтении.

Это необходимо, так как планируется увеличить налоговые льготы для пожертвований, поясняет Минфин. Минфин предлагает в 2018 году установить ставки акциза на алкогольные напитки, пиво и сигареты в размере, который был предусмотрен на 2019 год, а в 2019 году - в размере, который был предусмотрен на 2020 год.

Минфин предлагает с 1 июля 2018 года установить ставку акциза на сигареты в размере 78,7 евро за 1000 штук вместо планировавшихся ранее 70,7 евро.

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Акциз на пиво предлагается повысить на 6,8 евро за объемный процент абсолютного спирта вместо планировавшихся 5,6 евро.

Акцизный налог на остальные алкогольные напитки предлагается установить в размере 1670 евро за объемный процент абсолютного спирта вместо планировавшихся ранее 1450 евро.

Одобренные Сеймом в первом чтении поправки к закону об акцизном налоге предусматривают, что ставка акцизного налога на сигареты повышается на 5,5% - с 67 до 70,7 евро за 1000 штук с 1 июля 2018 года.

Акциз на вино повысится на 18% - с 78 до 92 евро за 100 литров, на пиво - на 24%, с 4,5 до 5,6 евро на каждый объемный процент абсолютного спирта.

Акциз на промежуточные алкогольные продукты крепостью от 15 до 22 объемных процентов повысится на 15% - со 130 до 150 евро за 100 литров, на остальные алкогольные напитки - на 15%, с 1450 до 1670 евро за процент абсолютного спирта.

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