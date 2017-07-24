Оппозиция предлагает приравнять необлагаемый минимум к «минималке»

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Оппозиционные депутаты Сейма подали предложение к закону о подоходном налоге с населения (ПНН), предусматривающее увеличить необлагаемый налогами минимум доходов до размера минимальной зарплаты.

Одобренные Сеймом в первом чтении поправки к закону о ПНН предусматривают введение дифференцированного ПНН с 1 января 2018 года.

Поправки предусматривают, что с 2018 года ставки ПНН будут дифференцированы в зависимости от размера доходов: при доходе до 20 000 евро в год ставка налога составит 20%, от 20 001 евро до 55 000 евро - 23%, свыше 55 000 евро - 31,4%.

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Фракция партии «No sirds Latvijai» предлагает приравнять необлагаемый налогами минимум к минимальной зарплате.

Депутат партии «Согласие» Андрей Клементьев предлагает повысить необлагаемый налогами минимум пенсий в 2019 году до 320 евро, в 2020 году - до 340 евро в месяц.

Поправками к закону предусмотрено повысить необлагаемый минимум пенсий в 2018 году до 250 евро, в 2019 году - до 270 евро, начиная с 2020 года - до 300 евро в месяц.

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