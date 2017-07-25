Премьер: дискуссии по налоговой реформе еще будут, но ее примут

Марис Кучинскис
 

Марис Кучинскис. Фото: Sintija Zandersone / LETA

Дискуссии политиков по налоговой реформе еще будут, но премьер-министр Марис Кучинскис уверен, что Сейм ее примет.

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Сегодня в интервью передаче ЛТВ «Утренняя панорама» премьер выразил уверенность в том, что парламент примет налоговую реформу, хотя вопросы для обсуждения еще остаются - это и выплаты в социальный бюджет, и минимальная зарплата, и налоговые льготы для жертовователей.

Минимальную зарплату в Латвии необходимо повысить, ибо мы не хотим быть страной дешевой рабочей силы, подчеркнул он. Больших городов эти изменения коснутся не существенно, а в регионах зарплаты не такие высокие, поэтому дискуссии о повышении минимальной зарплаты обязательно будут.

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В сфере налоговых льгот правительство предложило хорошее решение, считает премьер, но похоже, что парламентарии будут искать возможности его изменить.

По его словам, многие политики, особенно оппозиционные, внесли к законопроектам о налоговой реформе «сильно розовые» предложения, поэтому правительство не будет уделять им особое внимание, а вот в Сейме дискуссии могут затянуться.

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