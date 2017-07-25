Правительство поддержало соцналог на хозяйственную деятельность и гонорары

Кабинет министров поддержал сегодня предложение направить в Сейм для утверждения в окончательном чтении поправки к закону о государственном социальном обеспечении, предусматривающие, что с будущего года за хозяйственную деятельность и авторские вознаграждения нужно платить налог 5% на пенсионное обеспечение.

Правительство не договорилось, на какой уровень пенсий, первый или третий, направить эти средства. Этот вопрос предстоит решать Сейму.

Тот, кто выплачивает гонорары, должен будет вносить 5% налога из собственных средств на специальный счет в Госказне, администрируемый Службой государственных доходов.

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Поправки будут распространяться примерно на 90 тысяч субъектов хозяйственной деятельности, 11,450 самозанятых лиц и 3651 получателей гонораров.

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