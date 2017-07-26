Договорились: акциз на пиво и сигареты увеличат больше, чем планировали изначально

 

Фото: Caro/Scanpix

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма в среду поддержала предложение поднять акцизный налог на пиво и сигареты больше, чем это было запланировано изначально, сообщает агентство ЛЕТА.

У депутатов были долгие дискуссии о ставке акцизного налога на пиво. Поддержанные правительством предложения предусматривали увеличение акциза на пиво до 6,8 евро за объемный процент абсолютного спирта вместо планировавшихся 5,6 евро.

В свою очередь депутат Сейма Интс Далдерис предложил повысить налог еще больше - до 8 евро, а Имант Парадниекс так и вовсе выступил за еще большее увеличение. В свою очередь парламентский секретарь Министерства финансов Эдгарс Путра предложил сохранить его в размере 6,8 евро и не менять в 2019 и 2020 годах.

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В результате, депутаты договорились о компромиссе - с 1 марта будущего года до 28 февраля 2019 года акцизный налог на пиво составит 6,8 евро за объемный процент абсолютного спирта, но не меньше 12,5 евро за 100 литров пива. В свою очередь в 2019 году он будет повышен до 7,4 евро, а в 2020 - до 8,1 евро.

В свою очередь для остальных алкогольных напитков, которые отдельно не оговорены в законе, акцизный налог предусмотрено установить в размере 1670 евро за 100 литров абсолютного спирта, в 2019 году - 1840 евро, а в 2020 году - 2025 евро.

Поддержали депутаты и более стремительное увеличение акцизного налога на сигареты. Изменения предусматривают с 1 июля 2018 года увеличение ставки акциза на сигареты до 74,6 евро за 1000 сигарет вместо планируемых 70,7 евро.

Поправки связаны с запланированной налоговой реформой.

Комиссия оценивала их в окончательном чтении, однако решение еще должен принять Сейм.

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