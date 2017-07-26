Вслед за пивом и сигаретами поднимут акциз и на бензин

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма в среду договорилась о более высоком повышении акцизного налога на бензин, сообщает агентство ЛЕТА.

Поддержанные в первом чтении поправки к закону предусматривали увеличение акциза на не содержащий свиней бензин на 7,8% - с 436 до 470 евро за 1000 литров в 2018 году. В свою очередь сейчас депутаты поддержали предложение о повышении акцизного налога до 476 евро за 1000 литров. Такая ставка налога сохранится и в будущем году, однако в 2020 году ставка акциза повысится до 509 евро за 1000 литров.

В свою очередь повышение налога на дизельное топливо будет немного меньше, чем планировалось изначально - акциз составит 372 евро за 1000 литров вместо 378 евро. В 2020 году он вырастет до 414 евро за 1000 литров.

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Как уже писал Русский TVNET, бюджетно-финансовая комиссия Сейма в среду поддержала предложение поднять акцизный налог на пиво и сигареты больше, чем это было запланировано изначально.

С 1 марта будущего года до 28 февраля 2019 года акцизный налог на пиво составит 6,8 евро за объемный процент абсолютного спирта, но не меньше 12,5 евро за 100 литров пива. В свою очередь в 2019 году он будет повышен до 7,4 евро, а в 2020 - до 8,1 евро.

В свою очередь для остальных алкогольных напитков, которые отдельно не оговорены в законе, акцизный налог предусмотрено установить в размере 1670 евро за 100 литров абсолютного спирта, в 2019 году - 1840 евро, а в 2020 году - 2025 евро.

Поддержали депутаты и более стремительное увеличение акцизного налога на сигареты. Изменения предусматривают с 1 июля 2018 года увеличение ставки акциза на сигареты до 74,6 евро за 1000 сигарет вместо планируемых 70,7 евро.

Поправки еще должен утвердитть Сейм.

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