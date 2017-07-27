Tallink: персонал обучен обслуживать туристов из Азии, их на судах больше, чем латвийцев

В первом полугодии услугами судов компании Tallink воспользовалось больше жителей стран Азии, чем Латвии, сообщила в четверг пресс-служба предприятия, отметив, что по итогам первой половины года жители стран Азии были на четвертом месте по количеству путешествий на судах Tallink за финнами, эстонцами и шведами, опередив по этому показателю латышей.

В первом полугодии судами Tallink путешествовали в общей сложности 200 000 жителей стран Азии.

В мае этого года директор AS Tallink Grupp по сбыту Маргус Хунт сообщил BNS, что Tallink для этой группы клиентов особо составил рекламные брошюры на севернокитайском (мандаринском), японском и корейском языках, а также провел обучение персонала особенностям обслуживания туристов из Азии.

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Кроме того, предприятие приняло на работу сотрудников, владеющих мандаринским китайским, японским и корейским языками для обслуживания туристов, сказал тогда же Хунт. «В то же время, особых пояснений по внутрисудовой связи на азиатских языках мы не практикуем, поскольку процент туристов из этих стран у нас невелик», - добавил он.

Тогда же Хунт рассказал, что в этом году судовая компания планирует увеличить численность пассажиров из стран Азии на 20 процентов.

«Количество туристов из стран Азии постоянно растет и достигло уже нескольких процентов от общего числа наших пассажиров, которое в этом году составило 9,5 млн человек. Это результат долгой подготовительной работы, многолетнего сотрудничества с нашими партнерами. Наша благодарность и компании Finnair, другим авиапредприятиям».

В прошлом году количество туристов из Китая достигло шестого места в общем списке клиентов судовой компании против 11 места в 2011 году.

В 2012-2016 годах численность туристов из Китая выросла на 162%.

В число десяти крупнейших национальных групп среди клиентов предприятия, наряду с финскими, шведскими туристами и жителями стран Балтии, вошли представители Южной Кореи и Японии, пишет портал Postimees.

В октябре прошлого года Tallink открыл в интернете среду обслуживания пассажиров на китайском языке.

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