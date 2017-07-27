Ставка взносов соцстрахования будет повышена для здравоохранения

 

Фото: Vladimir Smirnov/TASS/Scanpix

С 2018 года ставка обязательных взносов государственного социального страхования будет повышена на 1 процентный пункт, а полученные доходы будут направлены на финансирование здравоохранения. Это предусмотрено поправками к закону о государственном социальном страховании, принятыми сегодня Сеймом в окончательном чтении.

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Ранее партии правящей коалиции договорились, что ставка социальных взносов будет увеличена на 1% (по 0,5% для работника и работодателя) и составит 35,09%, из них 24,09% будет платить работодатель, а 11% - работник.

Предполагается, что

повышение ставки взносов соцстрахования на 1 процентный пункт даст для финансирования здравоохранения в 2018 году дополнительно 84,6 млн евро,

в 2019 году - 98,1 млн евро, в 2020 году - 103,9 млн евро.

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Эти средства будут направлены не в специальный бюджет, а в основной бюджет на финансирование здравоохранения, обеспечивая оплаченные из средств госбюджета услуги здравоохранения лицам, чье здоровье будет застраховано.

Работники, самозанятые, местные работники у работодателя-иностранца, которые или за которых вносят взносы соцстрахования в общем порядке, будут подлежать страхованию здоровья и иметь право получать оплачиваемые из госбюджета услуги здравоохранения.

Социально застрахованные лица, которые вносят или за которых вносятся социальные взносы в общем порядке, будут вправе получать оплачиваемые из госбюджета услуги здравоохранения.

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