Сегодня Сейм продолжит рассматривать законы о налоговой реформе.
Вчера Сейм рассматривал законы о налоговой реформе до 18.00 и затем сделал перерыв до 10.00 пятницы.
Комиссия Сейма по бюджету и финансам (налогам) завершила работу над законопроектами поздно вечером в среду, 26 июля.
Самые большие изменения предусмотрены в законе о подоходном налоге с населения, о государственном социальном страховании, о налоге на прибыль предприятий, о налоге с микропредприятий, об акцизном налоге.
Мнение депутатов по поданным к этим законам предложениям в основном совпадает с мнением правительства.Еще по этой теме