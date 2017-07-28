Сегодня Сейм продолжит рассматривать законы о налоговой реформе.

Вчера Сейм рассматривал законы о налоговой реформе до 18.00 и затем сделал перерыв до 10.00 пятницы.

Комиссия Сейма по бюджету и финансам (налогам) завершила работу над законопроектами поздно вечером в среду, 26 июля.

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Самые большие изменения предусмотрены в законе о подоходном налоге с населения, о государственном социальном страховании, о налоге на прибыль предприятий, о налоге с микропредприятий, об акцизном налоге.

Мнение депутатов по поданным к этим законам предложениям в основном совпадает с мнением правительства.

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