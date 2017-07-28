Сейм продолжит рассматривать законы о налоговой реформе

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka / LETA

Сегодня Сейм продолжит рассматривать законы о налоговой реформе.

Вчера Сейм рассматривал законы о налоговой реформе до 18.00 и затем сделал перерыв до 10.00 пятницы.

Комиссия Сейма по бюджету и финансам (налогам) завершила работу над законопроектами поздно вечером в среду, 26 июля.

Реклама

Самые большие изменения предусмотрены в законе о подоходном налоге с населения, о государственном социальном страховании, о налоге на прибыль предприятий, о налоге с микропредприятий, об акцизном налоге.

Мнение депутатов по поданным к этим законам предложениям в основном совпадает с мнением правительства.

Еще по этой теме
Рейзниеце-Озола: разочарование в реформе связано с налогом солидарности

Рейзниеце-Озола: разочарование в реформе связано с налогом солидарности

Депутат о налоговой реформе: на правительство оказывается чудовищное давление

Депутат о налоговой реформе: на правительство оказывается чудовищное давление


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Дом
Дом, Līči, 300000 EUR
Дом
Дом, Gauja, 279000 EUR

reklama.vesti.lv

ФОТО, ВИДЕО: Какие кадры из Юрмалы публикуют звезды в соцсетях Showbiz

ФОТО, ВИДЕО: Какие кадры из Юрмалы публикуют звезды в соцсетях

Facebook сообщил о резком скачке прибыли Hi-Tech

Facebook сообщил о резком скачке прибыли

Назван город, где пройдет «Евровидение-2018» Showbiz

Назван город, где пройдет «Евровидение-2018»

ФОТО: Собчак с семьей изучает достопримечательности Латвии Showbiz

ФОТО: Собчак с семьей изучает достопримечательности Латвии

В Сеть «утекло» название новой ОС Android 8.0 Hi-Tech

В Сеть «утекло» название новой ОС Android 8.0

Сейм

Налоги

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS
SALES ENGINEER
SALES ENGINEER
ADMINISTRATĪVO VADĪTĀJU
ADMINISTRATĪVO VADĪTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 