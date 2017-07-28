Все: судьба микропредпредприятий сегодня решена

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

 

Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о налоге с микропредприятия (НМП), предусматривающие ряд изменений в регулировании микропредприятий.

Согласно поправкам, с 2018 года ставка НМП составит 15%, а максимальный оборот микропредприятия - 40 тыс. евро.

Поправки предусматривают сохранение упрощенного принципа уплаты НМП и единую ставку НМП в размере 15% от оборота, поскольку это значительно облегчит административное бремя на начинающих предпринимателей и на предприятия с маленьким ежегодным оборотом.

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Максимальная зарплата работника микропредприятия составит до 720 евро в месяц.

Согласно поправкам, облагать налогами в общем порядке можно будет тех работников, чьи общие доходы от микропредприятий за год таксации превысят 10,8 тыс. евро.

80% уплаченного налогоплательщиком НМП вносится в госбюджет и направляется на счет обязательных взносов соцстрахования, предусматривают поправки. При этом работник будет вправе добровольно присоединиться в государственному социальному страхованию, включив эту информацию в трудовой договор.

Одно физическое лицо сможет одновременно работать только на одном микропредприятии.

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