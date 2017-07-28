Налог солидарности будет направлен на здравоохранение и соцстрахование

 

Фото: LETA

Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о налоге солидарности, согласно которым, поступления этого налога в дальнейшем будут направляться на финансирование здравоохранения и социальное страхование.

Для обеспечения необходимых для здравоохранения средств налог солидарности будет не отменен, а трансформирован - 1 процентный пункт будет выделяться на нужды медицины, а 6 процентных пунктов - на взносы для накопления пенсионного капитала плательщиков этого налога.

В объеме 10,5 процентного пункта налог солидарности будет перечисляться в Госказну на счет подоходного налога с населения (ПНН), остальная часть налога - в специальный пенсионный госбюджет.

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