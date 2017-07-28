Поиск нефти в Балтийском море - миллионы за кота в мешке

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: flickr.com/Glenn Beltz

Тем, кто мечтает найти в Балтийском море нефть, необходимо считаться с миллионными инвестициями, которые могут не окупиться.

Министерство экономики объявило открытый конкурс на разведку и добычу углеводородов в территориальных водах Латвии. Предмет конкурса – лицензионная площадка 31,65 кв км между Папе и Бутинге, которая признана перспективной с точки зрения возможных залежей. Заявки на конкурс принимаются до 11 сентября 2017 года.

На вопрос о том, какого отклика ожидает министерство, руководитель отдела лицензий и запасов нефти департамента энергетического рынка и инфраструктуры Синтия Страутиня отвечает, что интерес со стороны зарубежных компаний уже есть, они анализируют, насколько им это выгодно и готовы ли они рискнуть В Минэкономики довольно уверенно прогнозируют, что в конкурсе примет участие представительство датской компании Odin Energi в Латвии.

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Экономист банка SEB Дайнис Гашпуйтис отмечает, то интерес к возможной нефтедобыче в Балтийском море зависит от множества факторов, в том числе и от нынешней ситуации на мировом рынке нефти, где цены относительно низки. При этом предприятиям следует считаться

с инвестициями в несколько миллионов евро, которые могут и не окупиться, если разведка нефти не увенчается успехом.

По словам Гашпуйтиса, круг потенциальных участников конкурса предсказать трудно, но нельзя исключать и участия глобальных игроков. «Скорее всего, активнее всего будут региональные компании. В первую очередь это могут быть российские компании, а также, вероятно, предприятия из Польши и Германии, у которых уже есть подобные проекты в Балтийском море», - говорит экономист.


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