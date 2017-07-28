Ассоциация: повышение акцизного налога приведет к сокращению рынка алкоголя

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Повышение ставки акцизного налога в следующем году в контексте налоговой реформы, подготовленной Министерством финансов, приведет к сокращению общего объема рынка алкоголя примерно на 7%, сказал агентству ЛЕТА исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс.

Местный рынок алкоголя может сократиться на 12-13%, но приграничная торговля даст прирост в размере 5%, поэтому общий объем реализации алкогольных напитков в Латвии может упасть на 7%, поясняет Витолс.

Представитель ассоциации считает, что повышение ставок акцизного налога главным образом повлияет на производителей крепких алкогольных напитков. Если бутылка пива подорожает на девять центов, учитывая прирост розничной торговли в процентном отношении, то крепкий алкоголь подорожает на 1,44 евро за литр или 72 цента за пол-литра, поясняет Витолс.

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Как сообщалось, вчера Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об акцизном налоге, предусматривающие большее повышение акцизного налога на пиво, сигареты и бензин, чем планировалось ранее.

С 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года акциз на пиво составит 6,8 евро за объемный процент абсолютного спирта, но не менее 12,5 евро за 100 литров, в 2019 году - 7,4 евро, в 2020 году - 8,1 евро.

Акцизный налог на остальные алкогольные напитки планируется установить в размере 1670 евро за 100 литров абсолютного спирта, в 2019 году - 1840 евро, в 2020 году - 2025 евро за 100 литров абсолютного спирта.

Таким образом бутылка вина 0,7 л в следующем году подорожает на 0,119 евро, в 2019 году – на 0,076 евро, в 2020 году – на 0,085 евро. Цена бутылки крепленого вина 0,7 л в следующем году повысится на 0,182 евро, в 2019 году – на 0,163 евро, а в 2020 году – на 0,154 евро. Пол-литра водки в следующем году будет стоить на 0,532 евро больше, в 2019 году – на 0,411 евро, а в 2020 году – на 0,448 евро больше. Пол-литровая бутылка пива в 2018 году подорожает на 0,072 евро, в 2019 году – на 0,019 евро, в 2020 году – на 0,022 евро.

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