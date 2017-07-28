Из чего складывается цена хот-дога в Narvesen?

 

Фото: Austra Helēna Žaggere / LETA

Представитель предприятия розничной торговли SIA Narvesen Baltija Андис Александров рассказал, из чего складывается цена на продукты питания, которые продаются в киосках Narvesen - хот-доги, горячие бутерброды, салаты и пр.

Основные принципы ценообразования на эти товары зависят от следующих факторов. Во-первых, это стоимость, по какой Narvesen закупает ингредиенты у производителя или поставщика. «В настоящее время мы в основном сотрудничаем с известными и надежными латвийскими производителями продуктов питания, поэтому затраты на логистику не так велики, как в том случае, если бы мы продукты импортировали. Однако это означает, что на цену продукта напрямую влияет все, что касается латвийских производителей, например, колебания цен на сырье в отрасли и др.», - рассказывает А. Александров.

Второй фактор - налог на добавленную стоимость.

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Часть цены состоит также из затрат на содержание администрации, мест торговли, на зарплаты работников, коммунальные услуги, обслуживание платежных карт и технический сервис.

Для того чтобы сеть Narvesen продолжала работать со стабильной прибылью и могла развиваться, в цене товара предусмотрен небольшой процент прибыли. «В 2016 году показатель рентабельности Narvesen составлял почти 5%, а в других отраслях рентабельность была значительно выше, чем в розничной торговле», - отметил представитель предприятия.

«В целом политика ценообразования Narvesen зависит от нескольких меняющихся факторов, например, текущей рыночной и экономической ситуации в стране, а также конкуренции, которая в нашем бизнесе очень жесткая», - добавляет А. Александров.

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