Счета физлиц под лупой СГД - оборот начиная с 15 тысяч

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Сейм сегодня в окончательном чтении принял поправки к закону о налогах и пошлинах, предусматривающие, что кредитные учреждения и компании платежных услуг раз в год обязаны предоставлять Службе государственных доходов информацию о клиентах - физических лицах с оборотом счетов в предыдущем году свыше 15 тыс. евро.

СГД обязана публиковать также данные о работодателях, если средняя месячная зарплата работников на их предприятиях равна минимальной зарплате или ниже ее.

СГД должна будет обеспечивать публично доступную информацию о налогоплательщиках, административно наказанных за нарушение правил оплаты труда.

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