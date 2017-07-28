Банки в Латвии за полгода заработали 165 млн евро

Банковский сектор за шесть месяцев 2017 года заработал 165 млн евро, что на 38,7% меньше, чем годом ранее, сообщили в Комиссии рынка финансов и капитала.

С прибылью в этот период работали 15 латвийских банков и четыре филиала иностранных банков, доля которых в общих активах составила 98,2%. Общий объем вкладов банковского сектора в июне уменьшился на 0,8% или 158,2 млн евро.

В конце июня остаток вкладов в банках Латвии составил 20,3 млрд евро.

Реклама

Остаток кредитного портфеля в июне уменьшился на 0,3% или 50,9 млн евро. Остаток кредитного портфеля составил на конец месяца 15 млрд евро.

В первом полугодии прошлого года прибыль банков составила 269 млн евро.