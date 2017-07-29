Экономист: «все хорошо, прекрасная маркиза», или Назревает новая «история успеха»

По данным Центрального статистического управления во втором квартале этого года объемы продаж предприятий розничной торговли увеличились на 3.2% в годовом выражении (календарно выровненные данные). Это несколько больше, чем в первом квартале, когда рост составил 2.1% в годовом выражении, - сообщает экономист Swedbank Агнесе Буцениеце.

Следует добавить, что в первом квартале прирост был обеспечен в основном увеличением объемов продаж автомобильного топлива на 11%, в свою очередь, во втором квартале этот показатель составил 2.1%. Объемы продаж торговцев продуктами питания после спада в первом квартале во втором квартале выросли на 1.8% в годовом выражении. В свою очередь, прирост объемов продаж непродовольственных товаров ускорился и достиг 4.5%.

Уровень безработицы продолжает снижаться, что способствует увеличению доходов населения и росту зарплат. Достаток домохозяйств улучшается, и они оптимистичнее смотрят в будущее. Это означает, что домохозяйства могут позволить себе больше и становятся немного более смелыми в своих тратах, что, судя по всему, начинает влиять и на успехи розничной торговли.

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Однако в целом население проявляет изрядную осторожность, о чем свидетельствует рост объемов вкладов (+7.5% в июне в годовом выражении). Новейшие данные опросов Европейской комиссии свидетельствуют, что настроение домохозяйств в июле – наилучшее за последние два года. Если эта тенденция продлится, то успехи розничной торговли в последующие месяцы продолжат радовать еще немного больше.

Более стремительный рост объемов продаж розничной торговли, устойчивый прирост продаж автомобилей и мотоциклов, осуществляемый СГД возврат переплаченного подоходного налога с населения, особенно для жителей с доходами до 1100 евро, и улучшение настроения домохозяйств свидетельствуют о том, что потребление домохозяйств во втором квартале продолжило показывать хорошие достижения (в сравнении с первым кварталом, когда в реальном выражении оно увеличилось на высокие 5.5% в годовом сечении) и оставаться опорой экономического роста.

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