СГД пошла в соцсети: Ищут тех, кто сдает квартиры и не платит налоги

За первое полугодие 2017 года СГД разослала напоминание о регистрации хозяйственной деятельности при сдаче в аренду недвижимосте 1053 персонам. На письма отреагировал 251 человек, сообщает LNT.

Закон об уплате налогов с аренды квартиры или дома распространяется на всех, кто сдает жилплощадь. СГД сейчас очень активно контролирует объявления в интернете и в закрытых группах в соцсети Facebook.

Такие новости беспокоят латвийцев, которые уехали за границу, а свою квартиру, дом или землю сдали в аренду.

Эмигранты не спешат регистрировать хозяйственную деятельность и платить налоги.

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Представитель СГД заявляет: «Так, как ваша недвижимость находится на территории Латвии, то у государства есть права получить налоги с вашей прибыли за аренду. Владелец жилья должен подать декларацию о доходах в СГД и заплатить налоги».

Живущие в Англии латвийцы в шоке от таких доводов. По мнению уехавших латвийцев, они не секулянты и не магнаты, а сдают в аренду свое единственное жилье.

«Это полный абсурд. Мы и так платим налог на недвижимость, за обслуживание.

Почему, если я впустила кого-то пожить в своей квартире, должна еще платить государству налоги?», - недоумевает уехавшая Сигне.



«В Латвии скоро за все будут просить налоги. Я ничего не получаю от государства, почему я должна быть чем-то обязана?», - говорит Сигне.

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