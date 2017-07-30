Большинство жителей Латвии считают, что налоги в стране слишком высоки

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Большинство жителей Латвии считает, что нынешний размер налогов в стране слишком высок, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в июле социологическим центром SKDS.

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Респондентам предлагалось оценить уровень налогов с зарплаты, подоходного налога с населения, налогов на товары и услуги.

82% респондентов заявили, что нынешний размер налогов, которые они платят, высок или слишком высок. Только 9% населения считают его адекватным, а 9% не могли ответить на этот вопрос.

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Оценивая налоговое бремя в целом, 88% респондентов заявили, что он высок или слишком высок, а 7% опрошенных считают его адекватным.

В опросе приняли участие 1000 респондентов.

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