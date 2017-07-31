Годовой прирост ВВП во втором квартале составил 4,1%

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии во втором квартале 2017 года по сезонно не выровненным данным по сравнению с тем же периодом 2016 года вырос на 4,1%, свидетельствует быстрая оценка Центрального статистического управления.

По сезонно выровненным данным латвийская экономика за этот период выросла на 4,8%.

На объемы ВВП во втором квартале повлиял прирост в промышленности (8%), в строительстве (14%) и в отрасли услуг (3%).

Реклама

Во втором квартале 2017 года по сравнению с первым кварталом 2017 года ВВП по сезонно и календарно выровненным данным вырос на 1,3%.

Развернутые данные об объеме и изменениях ВВП во втором квартале 2017 года будут опубликованы 31 августа.

Еще по этой теме
Растет все: зарплаты, инфляция и ВВП

Растет все: зарплаты, инфляция и ВВП

К 2020 году финансирование здравоохранение составит 4% от ВВП

К 2020 году финансирование здравоохранение составит 4% от ВВП

Госдолг Латвии составляет около 40% от ВВП

Госдолг Латвии составляет около 40% от ВВП


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Ādaži, 698978 EUR
Дом
Дом, Rīga, 140000 EUR
Дом
Дом, Ķekava, 176000 EUR

reklama.vesti.lv

В Таллине начали курсировать беспилотные автобусы Hi-Tech

В Таллине начали курсировать беспилотные автобусы

Фотосессия пожилых молодоженов из Латвии растрогала соцсети Wo&Men

Фотосессия пожилых молодоженов из Латвии растрогала соцсети

Задорная южнокорейская пенсионерка прославилась в Сети Wo&Men

Задорная южнокорейская пенсионерка прославилась в Сети

ФОТО: Сергей Жуков и Регина Бурд обвенчались после 10 лет брака Showbiz

ФОТО: Сергей Жуков и Регина Бурд обвенчались после 10 лет брака

Один из самых популярных телефонов сделан в Латвии Hi-Tech

Один из самых популярных телефонов сделан в Латвии

Экономика

В Латвии

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PROJEKTU VADĪTĀJUS/-AS
PROJEKTU VADĪTĀJUS/-AS
NETWORK SPECIALIST
NETWORK SPECIALIST
TĪKLA SPECIĀLISTS
TĪKLA SPECIĀLISTS
IEPIRKUMU VADĪTĀJS
IEPIRKUMU VADĪTĀJS
http://alkoutlet.lv

Темы

 