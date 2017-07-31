Годовой прирост ВВП во втором квартале составил 4,1%

Внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии во втором квартале 2017 года по сезонно не выровненным данным по сравнению с тем же периодом 2016 года вырос на 4,1%, свидетельствует быстрая оценка Центрального статистического управления.

По сезонно выровненным данным латвийская экономика за этот период выросла на 4,8%.

На объемы ВВП во втором квартале повлиял прирост в промышленности (8%), в строительстве (14%) и в отрасли услуг (3%).

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Во втором квартале 2017 года по сравнению с первым кварталом 2017 года ВВП по сезонно и календарно выровненным данным вырос на 1,3%.

Развернутые данные об объеме и изменениях ВВП во втором квартале 2017 года будут опубликованы 31 августа.

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