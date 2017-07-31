Экономист: Годовой прирост ВВП продемонстрировал высочайший рост за последние 5 лет

Главное событие-2014 в плане экономики - переход с национальной валюты на общеевропейскую
 

Главное событие-2014 в плане экономики - переход с национальной валюты на общеевропейскую. Фото: Ieva Čīka / LETA

По результатам быстрой оценки, во втором квартале годовой прирост ВВП составил 4,8%, продемонстрировав высочайший рост за последние пять лет. Основой хорошего результата был внушительный прирост в промышленности — на 8%. Продолжает убедительно разгоняться и строительная отрасль (+14%), которая в течение ближайших лет станет важным катализатором экономической активности. Умеренными объемами продолжала прирастать добавленная стоимость в сфере услуг (+3%).

Пока все факторы складываются для латвийской экономики благоприятно. Глобальный фон помогает укрепить возможности развития экспорта и промышленности. Вдобавок, все увереннее в экономику возвращаются фонды ЕС. Это способствует позитивным настроениям в обществе и, соответственно, становится поводом для продолжения прироста потребления. Эти тенденции хорошо заметны по спросу на ипотечные кредиты: в банке SEB он достиг самого высокого уровня за последние девять лет.

В течение ближайших кварталов колебания роста будут корректироваться темпами восстановления строительной отрасли, под влиянием которой общий рост может даже перескочить отметку в 5%. Очень стремительным может оказаться рост в третьем квартале, поскольку слабый прирост ВВП в прошлом году создает эффект базы для быстрого подъема в этом году.

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Судя по успехам второго квартала, становится актуальным вопрос о дальнейших перспективах развития, и о том, способен ли темп прироста экономики перешагнуть 5-процентный рубеж. Чтобы добиться такого темпа и удержать его, должны сохраняться благоприятные условия для дальнейшего роста экспорта и промышленности, а также должно активизироваться потребление. Пока мы видим, что, хотя в розничной торговле рост ускоряется, потребление в целом остается сравнительно средним.

Торговля продуктами питания стагнирует, а в сфере непродовольственных товаров необходимо дальнейшее формирование подходящих условий, например, растущая уверенность жителей в будущем, более стремительное развитие рынка недвижимости. Поэтому, вероятнее всего, потребление будет улучшаться постепенно, в следующем году его укрепят налоговые изменения, но настороженное настроение еще полностью не сойдет на нет.

Необходимо учитывать, что все более выраженным становиться образование в экономике «узких мест»: из-за ограниченной рабочей силы и других факторов экономика растет медленнее, чем это возможно. Также нужно принимать во внимание, что глобальная среда по-прежнему полна рисков и неопределенности. Все еще будет ощущаться влияние российского фактора, также остается непрогнозируемой ситуация в транзитной отрасли. Однако убедительные показатели заставляют переоценить прогноз роста на этот год, повысив его с 3,5% до 4,2%.


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