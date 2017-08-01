Сколько зарабатывают и хранят в кубышках латвийские чиновники высшего звена?

Совмещение должностей заместителя госсекретаря с работой в совете госпредприятия, научная деятельность, доходы в размере десятков тысяч евро, крупные наличные накопления - такая картина открывается в декларациях должностных лиц, доступных в базе данных Службы госдоходов.

Зарплата госсекретаря Минобороны Гарисонса составила в прошлом году более 38 тыс. евро, госсекретарь МИД Андрей Пилдегович накопил 89 тыс. евро, доходы госсекретаря Минфина Байбы Бане составили 102 тыс. евро.

Напротив, и.о. госсекретаря МВД Трофимов имеет почти 22 тыс. евро долга.

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На 160 тыс. евро заключил сделок госсекретарь Министерства культуры Волдиньш, 580-тысячный долг имеет его коллега из Министерства благосостояния Алликс. 239 тыс. накоплений декларировал госсекретать Министерства сообщения Озолиньш.

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