Глава Latvenergo: на рынке газа грядут «выяснении отношений»

 

Фото: Zane Bitere / LETA

На свободном газовом рынке Латвии ближайшие годы пройдут в «выяснений отношений» между его участниками, заявил в передаче Латвийского радио «В точке пересечения» председатель правления «Latvenergo» Арис Жигурс.

Сейчас рынок развивается аналогично тому, как развивался рынок электричества после открытия в 2007 году. На рынке газа весь этот сложный процесс еще впереди, если учесть, что с открытия рынка в апреле прошли только месяцы.

По словам Жигурса, хотя большая часть регулирующих рынок правил принята, есть и недостающие элементы.

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«Latvenergo» с июня производит как краткосрочные закупки, так и закупки для хранения газа в Инчукалнсе с последующим использованием. Сделки заключены не только с «Латвияс газе», но и с литовскими поставщиками.

Жигурс отметил, что ценовые колебания на рынке составляют 4-5%, а цена газа для «Latvenergo» как крупного покупателя близка к нижней границе.

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