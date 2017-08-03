Бизнесмен: найти достойный объект для инвестиций в Латвии сложно

Найти достойный объект для вложений в Латвии сложно, поэтому инвестиционная компания с российским капиталом «Balti Partnership», работающая и в Латвии, вложила деньги в британский стартап по производству «умной» одежды для велосипедисток «Nakeid». Производится одежда в Риге, а продаваться будет в Великобритании, рассказал в интервью агентству ЛЕТА руководитель «Balti Partnership» Алексей Зелинский.

В свое время компания заявила о широком спектре инвестиционной деятельности, охватывающей и традиционный, уже состоявшийся бизнес, и технологические стартапы, но найти достойный объект для инвестиций сложно, говорит Зелинский.

«Заявки идут постоянно по недвижимости, девелоперской деятельности, но

мы до сих пор не можем понять, почему в центре Риги квадратный метр коммерческой недвижимости стоит 3 тысячи евро, а в Петербурге - 2 тысячи.

Мы размышляли о постройке бизнес-центра. У нас есть бизнес-центр в Москве, мы его сдаем по цене, скажем, 50 долларов за кв. м. В Риге сдать площадь по 8 евро за кв. м - это уже счастье.

Реклама

Недавно нам предлагали построить в Латгале табачную фабрику. Но все это на таком уровне, мол, давайте вы все закупите, построите, а дальше посмотрим. Спрашиваем: а как табак-то будет называться? Нам говорят: как-нибудь назовем. Мы заявляем о себе как об инвестиционной компании, но к нам приходят и, как водится, просят денег на «оборотку«», - сетует Зелинский.

По его словам, компания рассматривала вариант приобретения текстильного производства, раньше там работало 300 человек, теперь 60, огромные заводские помещения из белого кирпича, которые потребляют очень много электроэнергии. Их дешевле снести, чем обслуживать. В итоге решили, что в Китае шить дешевле.

«Но мы вложили деньги в британский стартап по производству «умной» одежды для велосипедисток «Nakeid«.

Эта одежда подстраивается к телу, и в ней есть считывающие чипы, которые собирают информацию о здоровье ее носительницы. Костюм синхронизируется с ее устройством и посылает сигнал для создания статистики.

Решение достаточно инновационное, проект рентабельный. Производится эта одежда в Риге, поскольку посчитали, что вместе с поставкой высококачественного сырья из Италии нам это обойдется дешевле, чем платить зарплаты англичанам.

А продаем одежду в Англии. Там одна маечка стоит 90 фунтов. Мы думали эту одежду запустить в Латвию через местные торговые сети, но ради маленького объема договариваться не имеет смысла», - говорит Зелинский.

Еще по этой теме