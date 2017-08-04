Приход Lidl в Латвию обострит борьбу за работников

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Приход немецкой сети магазинов Lidl на латвийский рынок обострит борьбу за работников в торговой отрасли, сказал в интервью Latvijas Radio исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания Норис Крузитис.

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Он говорит, что в торговле работников не хватает всем участникам рынка. И Lidl будет не просто открыть много магазинов и обучить много работников. Поэтому борьба за работников обострится.

По словам исполнительного директора ассоциации, Lidl придет на латвийский рынок, скорее всего, с десятью магазинами сразу. Об этом свидетельствует практика предприятия в мире, в том числе в соседней Литве.

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Начало работы немецкой торговой сети в Латвии может расшевелить рынок, усилить конкуренцию, что может пригодиться существующим торговцам,

сказал Крузитис. Он отмечает, что приход Lidl коснется в первую очередь сегмента дешевых магазинов. Сейчас лидером этого сегмента является сеть Supernetto, а также Maxima маленьких форматов.

Первый магазин Lidl в Латвии может открыться уже в ближайшее время в Риге на ул. Дзелзавас, 75b.

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