Приход Lidl в Латвию обострит борьбу за работников

Приход немецкой сети магазинов Lidl на латвийский рынок обострит борьбу за работников в торговой отрасли, сказал в интервью Latvijas Radio исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания Норис Крузитис.

Он говорит, что в торговле работников не хватает всем участникам рынка. И Lidl будет не просто открыть много магазинов и обучить много работников. Поэтому борьба за работников обострится.

По словам исполнительного директора ассоциации, Lidl придет на латвийский рынок, скорее всего, с десятью магазинами сразу. Об этом свидетельствует практика предприятия в мире, в том числе в соседней Литве.

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Aizvērt Как открытие в 2016 году магазина «Lidl» свело с ума литовцев BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA







Начало работы немецкой торговой сети в Латвии может расшевелить рынок, усилить конкуренцию, что может пригодиться существующим торговцам,

сказал Крузитис. Он отмечает, что приход Lidl коснется в первую очередь сегмента дешевых магазинов. Сейчас лидером этого сегмента является сеть Supernetto, а также Maxima маленьких форматов.

Первый магазин Lidl в Латвии может открыться уже в ближайшее время в Риге на ул. Дзелзавас, 75b.

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