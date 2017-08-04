Средняя зарплата в Латвии может превысить 1000 евро

Столетие Латвии придется на период стремительного экономического роста, который может продлиться в течение трех лет. Такие оптимистичные прогнозы делают эксперты и политики, ответственные за экономическое развитие страны.

Рывок может быть связан с благоприятными событиями в мире, а также с вливанием миллиарда евро Европейских фондов. Это и обеспечит ощутимый экономический рост, сообщает Skaties.lv.

Во втором квартале годовой прирост ВВП составил 4,8%, продемонстрировав высочайший рост за последние пять лет.

Основой хорошего результата был внушительный прирост в промышленности — на 8%.

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Продолжает убедительно разгоняться и строительная отрасль (+14%), которая в течение ближайших лет станет важным катализатором экономической активности. Умеренными объемами продолжала прирастать добавленная стоимость в сфере услуг (+3%).

Рост экономики является отличной новостью и для политиков.

Бюджет этого года формировался из расчета, что рост экономики составит 3,5%.

Но, эти подсчеты придется корректировать в сторону увеличения, что означает, что к столетию Латвии и к выборам в Сейм будет больше средств, которые можно будет распределить на различные нужды.

Министр экономики Арвилс Ашераденс прогнозирует, что вскоре после празднования 100-летия Латвии, средняя зарплата в стране превысит 1000 евро. А в течении следующих пяти лет увеличится до 1500 евро, уверен министр экономики.

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