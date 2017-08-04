Демография предприятий: «умерших» на треть больше «родившихся»

Число «умерших» предприятий в Латвии в этом году на треть превышает количество новых, таким образом, начавшаяся в прошлом году тенденция набирает силу. Такую статистику приводит «Lursoft», обобщив данные Регистра предприятий.

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Как пишет Dienas Bizness, за семь месяцев текущего года ликвидировано уже 7922 предприятия, а зарегистрировано всего 5997, то есть количество «умерших» фирм на 1925 превышает количество учрежденных.

К тому же преобладание ликвидированных предприятий над новыми по сравнению с 2016 годом (1020) практически удвоилось.

Эксперты считают, что сокращение числа предприятий связано с ликвидацией неактивных предприятий, чему способствовало введение налога в размере 50 евро за неработающую фирму, а именно, владельцы таких предприятий, заплатив 50 евро, отправились в Регистр предприятий, чтобы их закрыть.

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Но это не единственная причина сокращения числа предприятий - важны также такие факторы, как уменьшение рынка и снижение покупательной способности населения, особенно за пределами Риги и Рижского региона.

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