СГД требует заблокировать еще ряд связанных с владельцами «ss.lv» порталов

Глава СГД Илзе Цируле
 

Глава СГД Илзе Цируле. Фото: Edijs Pālens / LETA

Служба государственных доходов (СГД) в запросе о блокировке портала объявлений «ss.lv» требует заблокировать еще ряд доменных имен, связанных с ООО «Internet», сообщили в отделе сетевых решений Института математики и информатики Латвийского университета, который является держателем домена вsсшего уровня «.lv».

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СГД считает, что все эти домены связаны с хозяйственной деятельностью ООО «Internet». По словам Ринькса, скорее всего, они будут закрыты уже в понедельник.

По наблюдениям агентства ЛЕТА,

большинство этих сайтов служит для переадресации пользователей на «ss.com», а еще несколько - на «fotki.lv».

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Как сообщалось, СГД решила приостановить деятельность крупнейшего в Латвии портала объявлений «ss.lv» из-за его отказа предоставить информацию о незарегистрированных автоторговца.

Проанализировав риски, связанные с электронной коммерцией, СГД констатировала, что с использованием этого портала ведется не только легальная предпринимательская деятельность, но и незарегистрированная хозяйственная деятельность, в частности, торговля автомобилями.

СГД выявила несколько схем торговли автомобилями на портале «ss.lv» без уплаты налогов и мошенничество с возвратом налога на добавленную стоимость (НДС).

По одной из крупнейших схем выявлено около 700 случаев продажи автомашин, ущерб от которой в налоговой сфере составил примерно 500 тыс. евро.

Большинство порталов в подобных случаях предоставляет информацию о таких автоторговцах, но «ss.lv» отказался это сделать, поэтому пришлось приостановить его деятельность.

Для прекращения работы портала СГД приостановила деятельность ООО «Internet», которое связано с владельцами «ss.lv».

ООО «Internet» не имеет права предлагать свои услуги на любом портале или домене.

Как только предприятие устранит причины приостановки хозяйственной деятельности, она будет возобновлена.

Авторские права на портал принадлежат ООО «SS», а домен «ss.lv» зарегистрировало ООО «Internet».

По данным «Firmas.lv», ООО «SS» принадлежит в равных долях Юрису Линису и Андрею Кивацкому, а владельцами ООО «Internet» являются Линис (50%), Андрей Кивацкий (25%) и Сергей Кивацкий (25%).

Оборот ООО «SS» в прошлом году составил 5,5 млн евро, прибыль - 4,1 млн евро. Оборот ООО «Internet» составил 1,2 млн евро, прибыль - 227 917 евро.

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