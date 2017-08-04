Рост ВВП на одного жителя в странах Балтии превысил прогнозы

Показатель роста ВВП на одного жителя Литвы, Латвии и Эстонии за последние 16 лет превысил прогнозы, и большое влияние на это оказало улучшение работы госведомств, свидетельствует обзор Европейского центрального банка (ЕЦБ).

«Конвергенция Балтийских стран, с учетом долгосрочной перспективы, прекрасна. Балтийские страны вместе со Словакией входят в группу стран еврозоны, где реальный ВВП на одного жителя, по стандарту покупательной способности, демонстрирует существенную конвергенцию со средним показателем Евросоюза за последние 20 лет», - говорится в обзоре ЕЦБ.

Данные ЕЦБ свидетельствуют о том, что в период с 1999 по 2015 год рост ВВП на одного жителя страны в Эстонии превысил прогнозы почти на 15%, в Литве - почти на 10%, а в Латвии - приблизительно на 7,5%. Общий рост ВВП на одного жителя в странах Балтии составил примерно 11%.

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«Результаты долгосрочной конвергенции Балтийских стран превысили то, чего можно было ожидать с учетом первичного уровня доходов. (...) Если говорить о будущем, то страны Балтии сталкиваются со многими экономическими вызовами. Среди них сохранение конкурентоспособности при росте зарплат и снижении продуктивности, попытки выйти из «ловушки средних доходов» и управление меняющейся цикличностью в бизнесе в Европейском экономическом и монетарном союзе», - говорится в обзоре.

Невзирая на то, что прогнозы роста ВВП на одного человека в Балтийских странах превышены, в целом показатель ВВП на одного жителя в 2015 году составил всего 66,5% от среднего показателя по Евросоюзу. Этот показатель в 2004 году, когда Литва, Латвия и Эстония вступили в ЕС, составлял 44%.

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