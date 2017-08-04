Суд отклонил еще один иск о расположении трассы «Rail Baltica» в Латвии

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens/LETA

Административный районный суд сегодня отклонил иск организации «Земля, народ, природа Латвии» к Кабинету министров с требованием коррекции решения правительства о расположении трассы железнодорожной магистрали «Rail Baltica» в Латвии.

В исковом заявлении организация просила суд обязать правительство изменить решение о расположении железнодорожной трассы, спрямив его в третьем секторе в Лимбажском, Салацгривском и Сейском краях по маршрутам А-трассы C4, A3-2 и A3-3. По мнению истца, утвержденный правительством маршрут вызывает более неблагоприятное влияние на окружающую среду, чем преложенный истцом.

Как сообщалось, 1 августа Административный районный суд отклонил иск нескольких частных лиц и организации «Земля, народ, природа Латвии» против Кабинета министров с требованием коррекции решения правительства о расположении трассы железнодорожной магистрали «Rail Baltica».

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Соответствующее решение правительства утверждает расположение трассы в Латвии, в том числе участка B2-2, против которого раньше возражало самоуправление Салацгривы, призывая утвердить альтернативу C5.

Самоуправление возражало против варианта B2-2, так как он пересекает много сельскохозяйственных земель. Вариант C5 пролегает через охраняемые природные территории «Natura 2000» и ранее был отклонен министерствами сообщения и охраны среды.

Правительство приняло вариант B2-2, поручив проконсультироваться с Еврокомиссией по варианту C5.

Суд констатировал, что цель истцов состоит в том, чтобы изменить решение правительства, а не отклонить его. Поэтому судья уточнила исковое заявление.

Рассмотрев процедуру оценки влияния на окружающую среду, суд пришел к выводу, что она соответствовала нормативным актам. Государственное бюро по надзору за средой проанализировало важнейшие факторы, которые приведут к негативному влиянию, и выдвинуло условия его уменьшения или устранения. Бюро пришло к выводу, что вариант С5 через охраняемые территории европейского значения недопустим по причине наличия альтернативы.

Суд в своем решении указал, что понимает опасения людей, но в данном случае приоритетны интересы охраны природы.

Решение можно оспорить в Административном окружном суде.

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