В первом полугодии средний размер пенсии по старости - 304 евро

Dārzeņu tirdzniecība Rīgas Centrāltirgū
 

Dārzeņu tirdzniecība Rīgas Centrāltirgū. Фото: Ieva Lūka / LETA

В первом полугодии средняя пенсия по старости составила 304,30 евро, что на 8,15 евро больше, чем в прошлом году в среднем, свидетельствуют данные Государственного агентства социального страхования (ГАСС).

В прошлом году средняя пенсия по старости составляла 296,15 евро.

По сравнению с годом ранее, количество получателей пенсии по старости существенно не изменилось. Пенсию получают в среднем 457 270 человек.

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В июле 53% пенсий составляли 200-300 евро, 27,4% - 300-500 евро, 12,2% - менее 200 евро, 7,3% - более 500 евро.

Пенсию свыше 1500 евро в месяц в июне этого года получали 1 680 человек, а больше всего людей, 41 768, получали пенсию в размере 250-260 евро.

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