Переработчикам молока удалось заменить Россию другими рынками экспорта

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova / LETA

Латвийским переработчикам молока удалось прийти в себя после российского эмбарго и заменить Россию на другие экспортные рынки, заявил глава Центрального союза переработчиков молока (ЦСПМ) Янис Шолкс.

«Еще до сих пор многие СМИ, в том числе иностранные, связанные с бывшей советской системой, пытаются провоцировать, что нам все еще очень сложно из-за российского эмбарго. Однако цифры показывают другое», - сказал Шолкс. Российский рынок несколько лет назад вносил известный вклад, но, если рассчитать все прямые, косвенные расходы и выгоды, «золотым» они никогда не был.

«В 2013 году стоимость экспорта молочных продуктов в Россию составляла 31 млн евро, а к июлю 2014 года, когда было установлено эмбарго, уже 34 млн евро. Экспорт рос, и это было в основном заслугой «Food Union» с учетом состава и возможностей владельцев. В 2014 году была кульминация экспорта и в другие страны (106 млн евро), так как цены на продукцию были высоки. После эмбарго они снизились, но в 2016 году, когда цены были еще не такими высокими, как сейчас, мы достигли тех же почти 106 млн евро экспорта, причем без России», - сказал Шолкс.

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В 2014 году до установления эмбарго в Россию экспортировалось 12 тыс. тонн продуктов, что тогда составляло 15% от общего экспорта - 83 тыс. тонн. В прошлом году в Россию экспортирована всего тысяча тонн, в то время как в другие страны - 95 тыс. тонн. «Хочу подчеркнуть, что в 2016 году мы превысили тот объем экспорта, который был в 2014 году до установления эмбарго. Конечно, колебания цен были огромными, и в деньгах этот рост не отразился. Рост объемов означает, что мы нашли новые рынки, в том числе благодаря поддержке», - сказал Шолкс.

В Россию экспортируется сейчас мороженое и шоколадные сырки «Карумс». В целом в последние годы латвийские молокопереработчики экспортировали продукцию в 93 страны.


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