Портал ss.lv возобновил работу

После отмены ограничений Службы госдоходов (СГД) вечером в среду возобновлена работа портала объявлений ss.lv, сообщает агентство ЛЕТА.

В данный момент содержание сайта дублируется как на ss.lv, так и на ss.com, однако в логотипе пока указано «ss.com».

СГД приняла решение возодновить хозяйственную деятельность SIA «Internet», возобновив и использование домена ss.lv. Отменены и другие ограничения на хозяйственную деятельность, к примеру, отозваны распоряжения об остановке расчетных операций нескольких банковских счетов SIA «Internet».

Продолжается процесс медиации, которым руководит аудиторская компания «PricewaterhouseCoopers» (PwC).

Как сообщалось, 15 августа к пяти предприятиям, где одним из совладельцев является совладелец портала объявлений «ss.lv» Юрис Линис, были применены запреты.

В качестве мер обеспечения применены запрет на отчуждение долей капитала, изменение их номинальной стоимости и действия, которые снижают стоимость принадлежащих Линису долей, а также запрет регистрировать коммерческие залоги в отношении ООО «Internet» и ООО «SS», которые связаны с порталом «ss.lv», а также ООО «Enio», ООО «Multisistеma Riga» и ООО «Octa».

Все эти обеспечения 15 августа применила присяжный судебный исполнитель Айга Аугустова.

Линису принадлежит 50% долей капитала в предприятиях «Internet», «SS», «Octa» и «Multisistеma Rig»a и 10% долей в компании «Enio».

Также Линис опосредованно через компанию «Octa» владеет долей OOO «Locu nams» («Octa» принадлежит 50% долей) и OOO «Skruves visiem» («Octa» принадлежит 66,67%). К упомянутым компаниям запреты не применены.

К OOO «Internet» 4 августа уже был применен запрет на реорганизацию и изменение состава участников.

Между «ss.lv» и СГД разгорелся конфликт. В начале августа налоговая служба закрыла портал за отказ предоставить данные о нелегальных торговцах автомобилями.

Как заявила гендиректор СГД Илзе Цируле, объем неуплаченных налогов за продажу автомобилей через портал «ss.lv» может достигать 50 млн евро.