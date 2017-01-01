Финансирование здравоохранения: точка еще не поставлена

Председатель фракции Союза «зеленых» и крестьян Аугуст Бригманис заявил, что будет сделано все возможное, чтобы законопроект вступил в силу с января будущего года. Его продвижение он обсудит с председателем комиссии Сейма по труду и социальным делам Айей Барчей.

По словам председателя «Единства» Арвила Ашераденса, что касается закона, то нужно решить, будут ли в него включены только вопросы финансирования либо и другие вопросы, связанные со здравоохранением.

Как сообщалось, сегодня на заседании подсовета по здравоохранению Национального совета по трехстороннему сотрудничеству (НСТС) было достигнуто соглашение о компромиссном варианте законопроекта о финансировании здравоохранения.