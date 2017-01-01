Меню
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт Евробаскет-2017 За рубежом Культура Афиша Погода Лето

Сейм планирует потратить на командировки 750 000 евро

LETA 1
Notiek Saeimas sēde | Фото: Edijs Pālens / LETA

Сейм объявил закупку услуг по организации командировок, на которые в течение трех лет планирует потратить 750 000 евро без налога на добавленную стоимость (НДС).

Услуги предусматривают резервацию билетов на любые виды транспорта и гостиниц для командировок и рабочих поездок депутатов и сотрудников парламента.

Планируется, что в год Сейму в среднем потребуется примерно 500 авиабилетов, 20 билетов на автотранспорт, 20 - на железнодорожный и водный транспорт, а также бронирование 200 номеров в отелях.

1 Комментарии