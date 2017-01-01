Литовцам мало Maxima и Lidl - премьер зовет в страну польские сети

Находящийся с визитом в Варшаве литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис заявил, что видит возможности для прихода в Литву польских торговых сетей.

«Есть предложение искать возможности для того, чтобы одна из польских торговых сетей присмотрелась к перспективам инвестиций в Литве», - сказал BNS Сквярнялис.

Польские инвестиции в литовскую экономику Сквярнялис обсудил с лидером польской правящей партии «Право и справедливость» Ярославом Качиньским.

Пока решения не приняты, премьер не называет конкретную торговую сеть, которая могла бы выйти на рынок Литвы. Наиболее крупные сети супермаркетов в Польше - Žabka и Lewiatan. Популярны магазины Biedronka, которые принадлежат португальским бизнесменам.

«Польская экономика демонстрирует сильный рост, и Литва готова принять инвестиции. Если говорить о торговых сетях, рынке лекарств, инвестиций в транспортную инфраструктуру, то мы их приветствуем», - сказал Сквярнялис.

В Литве крупнейшую долю на рынке розничной торговли занимает сеть супермаркетов Maxima, далее следуют Iki, Norfa и Rimi. В июне прошлого года на рынок пришла немецкая сеть Lidl. В маленьких городах торговую сеть развивает Aibe. В этом году из Литвы, как и Латвии, ушла финская сеть Prisma.