У кого в 2018 году вырастут зарплата и пособие?

Кабинет министров сегодня на внеочередном заседании одобрил ряд заявленных министерствами приоритетных мер в бюджете 2018 года, в том числе повышение зарплат преподавателям вузов, применение сниженной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на характерные для Латвии овощи, фрукты и ягоды, повышения пособий многодетным семьям. Об этом журналистам сообщила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

В результате решения отложить начало строительства Лиепайской тюрьмы до 2020 года фискальное пространство 2018 года увеличивается с 81 млн до 117 млн евро.

Главные принятые сегодня правительством решения связаны с финансированием здравоохранения

- они предусматривают, что в 2020 году медицина получит дополнительно 144 млн евро, чтобы приблизить ее финансирование к 4% от внутреннего валового продукта, сообщила Рейзниеце-Озола.

Кабинет министров поддержал также предложенные независимыми структурами и министерствами приоритетные меры. Так, в следующем году на пособия многодетным семьям будет дополнительно направлено 28 млн евро, а в 2019 и 2020 гг. - примерно по 32 млн евро.

Что касается повышения пособий многодетным семьям, Министерство благосостояния в сотрудничестве с центром по делам демографии должно разработать точную модель финансирования, добавила министр. Поэтому она пока не смогла ответить на вопрос, будут ли многодетные семьи получать пособие в размере 100 евро в месяц за третьего ребенка уже с 2018 года.

Правительство одобрило также применение сниженной ставки НДС на характерные для Латвии овощи, фрукты и ягоды,

выделение средств на укрепление внутренней безопасности, на приведение в порядок восточной границы государства, на повышение зарплат преподавателям вузов.