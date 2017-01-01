Минфин разработал регулирование краудфандинга

Министерство считает, что в данный момент вызовом для финансового сектора является стремительное развитие технологий, которое переориентирует рынок с традиционных поставщиков финансовых услуг на инновационные услуги и приведет к появлению новых игроков.

«Финансовый рынок сводит тех, у кого есть средства, с теми, кому они необходимы, постоянное развивается. В нынешней ситуации, когда депозитные ставки в банках достигли исторического минимума, а кредитная политика банков консервативна, у потенциальных вкладчиков и кредитополучателей возникает дополнительная мотивация для поиска решений вне банковского сектора. Одна из таких инноваций - краудфандинг, который активно разворачивается и в Латвии», - указало министерство.

Платформы краудфандинга особенно актуальны для молодых людей, у которых не накоплено своего капитала, и в социальном предпринимательстве.

В Латвии первая платформа краудфандинга начала работать в 2015 году, а сейчас их уже семь. Через эти платформы инвестировано более 300 млн евро.

В настоящее время краудфандинг регулируется только как кредитование потребителей, а цессионные сделки не имеют специального регулирования.

Новый законопроект устанавливает принципы деятельности платформ краудфандинга, порядок лицензирования и надзора, меры по защите интересов вкладчиков и получателей ссуд.